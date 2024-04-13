Çağdaş Bodrum'un maçı ertelendi

BASKETBOLSüper Ligi'ndeki ilk sezonunda son 4 haftaya kurtuluş mücadelesinde giren Çağdaş Bodrum Spor'un yarın iç sahada Tofaş ile oynaması gereken mücadele rakibinin Avrupa maçı nedeniyle ileri tarihe ertelendi. Bodrum temsilcisi Basketbol Federasyonu'nun erteme kararı sonrası açıklama yaparak Tofaş'a Avrupa'da başarı diledi. Tofaş'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde Tenerife ile oynadığı seri 1-1'lik eşitlikle 17 Nisan'da İspanya'da oynanacak üçüncü ve son maça uzamıştı.

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