Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan Bodrum'da hayatını kaybetti

        Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan Bodrum'da hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçedeki özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Günhan, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.

        Günhan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

        Bodrum'da uzun yıllardır yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği sanatçısı, yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu

        Benzer Haberler

        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi
        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi
        Çağdaş Bodrum'un maçı ertelendi
        Çağdaş Bodrum'un maçı ertelendi
        Fethiyespor'un konuğu Isparta
        Fethiyespor'un konuğu Isparta
        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğuldu
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğuldu
        Kelebekler Vadisi'nde manzara kuyruğu
        Kelebekler Vadisi'nde manzara kuyruğu