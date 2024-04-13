Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan Bodrum'da hayatını kaybetti

Bodrum'da uzun yıllardır yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği sanatçısı, yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak görev yaptı.

İlçedeki özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Günhan, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.

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