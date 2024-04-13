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        Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan Bodrum'da yaşamını yitirdi

        TÜRK halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:50
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        Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan Bodrum'da yaşamını yitirdi
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        TÜRK halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

        Bodrum'da yaşayan Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Sanatçı, tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başladı. Kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından Günhan'ın ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Günhan'ın hastalığı daha sonra 3 kez nüksetti. Evli, 1 çocuk babası Günhan, son olarak 5 gün önce rahatsızlığının artması üzerine kaldırıldığı Bodrum'daki özel hastanede bugün öğlen hayatını kaybetti.

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        Günhan'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Müzisyen, yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gülümseyen yüzüyle türküler söyleyen adam Şakir Öner Günhan ustamız aramızdan ayrılmış. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Besteci Mazlum Çimen ise yaptığı paylaşımda, "Şakir Öner Günhan, türkülerin sempatik yüzü, ayrılmış aramızdan üzüldüm" ifadelerine yer verdi.

        Öte yandan, Günhan'ın cenazesi yarın öğlen Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

        ŞAKİR ÖNER GÜNHAN KİMDİR

        1942 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde dünyaya gelen Şakir Öner Günhan, memur bir babanın evladı olarak ilkokul ve ortaokul tahsilini Anadolu’nun pek çok yerinde tamamladı. Liseyi Ankara’da okuyan Günhan, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’yle birlikte, Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü’nden başarı ile mezun oldu. Günhan, 1966 senesinde Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak TRT’ye girdi. TRT’de 1973 senesinden itibaren prodüktör olarak çalıştı. Daha sonra 'Yörelerimiz Türkiye', 'Ankara Rüzgarı' ve 'Türkülerin Hikayesi' başta olmak üzere pek çok televizyon programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak görev yaptı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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