Muğla'da 6 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası ortaya çıktı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçak ve tabancaların kullanıldığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçak ve tabancaların kullanıldığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 10 Nisan günü saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Bulvarı'nda meydanında meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. ile Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y., kavga etmeye başladı. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine bıçakla saldırıp, tabancayla ateş açtı. Olayda Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. bıçakla, Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karın boşluğundan tabancayla yaralanan Ersin Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kavga ile ilgili yürütülen soruşturmada aralarında tedavileri tamamlanan yaralıların da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklandı.
KAVGANIN BAŞLANGICINA AİT KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, kavganın başlangıç anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde yol kenarında bekleyen 2 kişinin yanına motosikletle gelen 2 kişi arasında tartışma çıktığı, ardından yanlarına gelen 5 kişinin de dahil olmasıyla tartışmanın kavgaya dönüşerek büyüdüğü görülüyor.
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