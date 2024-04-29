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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!

        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!

        Isparta'da, askeri personelin kullandığı otomobil, radar uygulamasında görevli 51 yaşındaki trafik polisi Yonuz Turan'a, ardından ekip aracına çarptı. Kazada Yonuz Turan şehit olurken, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Turan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:04
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        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
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        Isparta'da yürek yakan kaza, saat 07.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

        TRAFİK POLİSİ VE EKİP ARACINA ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İ.A. yönetimindeki otomobil, yolda radar uygulaması için hazırlık yapan Isparta Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a (51), ardından ekip aracına çarptı.

        KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

        Kazada polis memuru Yonuz Turan ile otomobil sürücüsü İ.A. ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        POLİS MEMURU HASTANEDE ŞEHİT OLDU

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

        4 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

        Kazada şehit olan Yonuz Turan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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        #Yonuz Turan
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