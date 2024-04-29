Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu

Fransa’nın lüks markası Hermes aleyhinde “Birkin” çantalarını sadece sürekli müşterilerine sattığı, Birkin almak isteyenlere önce diğer ürünlerden satın alma şartı koyduğu suçlamasıyla dava açıldı.

Geçen yıl hayatını kaybeden oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin’in adını taşıyan ikonik çantanın fiyatı 20 bin dolardan başlayıp 42 bin dolara kadar çıkıyor. Fransız lüks markasına dava açan Tina Cavalleri ve Mark Glinoga, Hermes'in bir ürünün satışını diğer bir ürünün satın alınmasına "bağlayarak" rekabet yasasını ihlal ettiğini iddia etti. REKLAM

Kadınlar “bir Hermès Birkin çantaya sahip olmak o kadar zor ki, buna yasadışı yollarla sahip olmaktan başka çare yok.” açıklaması yaptı. Davacılar Hermes'i, arzu nesnesi olarak tanımladıkları Birkin çantanın "inanılmaz pazar gücünü" fiyatları yükseltmek ve kendi karlarını artırmak için kullanmakla suçladılar. Hermes'in sürekli tükenen Birkin çantasına erişimin başka ürünlerin satın alınmasına bağlı olduğunu dile getirdiler. Davaya göre, şirketin satış temsilcileri, Birkin'e sahip olma fırsatını yakalayabilmek için müşterileri ayakkabı, eşarp ve mücevher gibi diğer Hermes ürünlerini almaya zorluyor.