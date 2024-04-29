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        Haberler Stil Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu

        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu

        Hermes'in anlaşılması zor satış stratejisi yeni bir yasal mücadelenin konusu oldu. Fransa'nın lüks markası Hermes'e "Birkin" çantalarını müşteri seçerek sattığı için dava açıldı. İşte inceleme altındaki Hermes uygulamaları ve davanın moda endüstrisinin geneli için ne ifade ettiği…

        Giriş: 29.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:56
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        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
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        Fransa’nın lüks markası Hermes aleyhinde “Birkin” çantalarını sadece sürekli müşterilerine sattığı, Birkin almak isteyenlere önce diğer ürünlerden satın alma şartı koyduğu suçlamasıyla dava açıldı.

        Geçen yıl hayatını kaybeden oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin’in adını taşıyan ikonik çantanın fiyatı 20 bin dolardan başlayıp 42 bin dolara kadar çıkıyor. Fransız lüks markasına dava açan Tina Cavalleri ve Mark Glinoga, Hermes'in bir ürünün satışını diğer bir ürünün satın alınmasına "bağlayarak" rekabet yasasını ihlal ettiğini iddia etti.

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        Kadınlar “bir Hermès Birkin çantaya sahip olmak o kadar zor ki, buna yasadışı yollarla sahip olmaktan başka çare yok.” açıklaması yaptı. Davacılar Hermes'i, arzu nesnesi olarak tanımladıkları Birkin çantanın "inanılmaz pazar gücünü" fiyatları yükseltmek ve kendi karlarını artırmak için kullanmakla suçladılar. Hermes'in sürekli tükenen Birkin çantasına erişimin başka ürünlerin satın alınmasına bağlı olduğunu dile getirdiler. Davaya göre, şirketin satış temsilcileri, Birkin'e sahip olma fırsatını yakalayabilmek için müşterileri ayakkabı, eşarp ve mücevher gibi diğer Hermes ürünlerini almaya zorluyor.

        Sosyal medyada, Hermès'in, Birkin ve Kelly çantaları gibi en çok arzu edilen ürünlerin aralıklı olarak ve genellikle markada zaten satın alma geçmişi olan müşterilere sunduğuna dair sayısız TikTok videosu paylaşıldı. Sosyal medyadaki videolarda prestijli Hermès ürünlerine nasıl sahip olunacağına dair ipuçları sunuluyor.

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