Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!

İstanbul'da olay, Bağcılar'da, 21 Nisan Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., Ü.Y., isimli kadınla buluşmak üzere dışarı çıktı. Buluşma sırasında M.Ç., 3 şüpheli tarafından takip edildi.

BIÇAKLAYIP SİLAHLA VURDULAR DHA'da yer alan habere göre şüpheliler tarafından yakalanan M.Ç., önce bıçaklandı ardından da silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GENÇ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI Şüpheliler ve Ü.Y., olay yerinden bir otomobille ayrılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. REKLAM

ZANLILAR TESPİT EDİLDİ Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay sırasında, R.Y. tarafından Eyüpsultan'dan kiralanan aracı kullandıkları belirlendi. Polis ekipler olayı gerçekleştirenlerin E.K.(30), E.K.(22) ve R.Y. olduğunu tespit etti.

HUSUMET DÜĞÜN KAVGASINDA BAŞLADI Saldırganlarla M.Ç. arasında, yaklaşık 1 yıl önce, Alibeyköy’deki bir düğün sırasında alkollüyken kavga çıktığı, olayda R.Y.’nin bıçaklanarak yaralandığı, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KADIN ZANLILARA BİLGİ VERDİ Şüphelilerin Ü.Y. isimli kadınla birbirlerini tanıdıkları, Ü.Y.’nin M.Ç. ile buluşmasını şüphelilere bildirmesi üzerine saldırganların olay yerine gelerek M.Ç.'yi yaraladıkları belirlendi. Polis ekipleri Ü.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Saldırganların Gaziosmanpaşa'da bir adreste saklanmasını sağlayan Y.A. ile 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.