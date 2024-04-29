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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak - Gündem haberleri

        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!

        İstanbul'da, iddiaya göre Ü.Y. adlı kadın tarafından tuzağa düşürülen M.Ç., 3 şüpheli tarafından bıçaklanıp, silahla vuruldu. Yaralanan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralanan M.Ç.'nin yaklaşık 1 yıl önce, 3 şüpheliyle bir düğün sırasında kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olayda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:05
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        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
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        İstanbul'da olay, Bağcılar'da, 21 Nisan Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., Ü.Y., isimli kadınla buluşmak üzere dışarı çıktı. Buluşma sırasında M.Ç., 3 şüpheli tarafından takip edildi.

        BIÇAKLAYIP SİLAHLA VURDULAR

        DHA'da yer alan habere göre şüpheliler tarafından yakalanan M.Ç., önce bıçaklandı ardından da silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        GENÇ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

        Şüpheliler ve Ü.Y., olay yerinden bir otomobille ayrılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        ZANLILAR TESPİT EDİLDİ

        Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay sırasında, R.Y. tarafından Eyüpsultan'dan kiralanan aracı kullandıkları belirlendi. Polis ekipler olayı gerçekleştirenlerin E.K.(30), E.K.(22) ve R.Y. olduğunu tespit etti.

        HUSUMET DÜĞÜN KAVGASINDA BAŞLADI

        Saldırganlarla M.Ç. arasında, yaklaşık 1 yıl önce, Alibeyköy’deki bir düğün sırasında alkollüyken kavga çıktığı, olayda R.Y.’nin bıçaklanarak yaralandığı, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi.

        ŞÜPHELİ KADIN ZANLILARA BİLGİ VERDİ

        Şüphelilerin Ü.Y. isimli kadınla birbirlerini tanıdıkları, Ü.Y.’nin M.Ç. ile buluşmasını şüphelilere bildirmesi üzerine saldırganların olay yerine gelerek M.Ç.'yi yaraladıkları belirlendi. Polis ekipleri Ü.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Saldırganların Gaziosmanpaşa'da bir adreste saklanmasını sağlayan Y.A. ile 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI

        Yakalanan şüphelilerden Y.A'ya sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. A.K. R.Y. Ü.Y. isimli kadın ve E.K. isimli şüpheliler ise "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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