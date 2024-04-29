İsmail Yüksek'in sakatlığı Kartal'ın planlarını değiştirecek

Tecrübeli teknik adamın kalan haftalarda 3 Türk oyuncu oynatma kuralından dolayı Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'yü tercih etmesi, kalan iki Türk oyuncunun da her zaman olduğu gibi Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci olması bekleniyor.