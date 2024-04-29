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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sakatlığı Kartal'ın planlarını değiştirecek - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek'in sakatlığı Kartal'ın planlarını değiştirecek

        Fenerbahçe'de Beşiktaş ile oynanan derbi karşılaşmasında sakatlanan ve ayak bileği bağında kopma tespit edilen İsmail Yüksek, ligin kalan maçlarında forma giyemeyecek. Yüksek'in sakatlığı 8+3 kuralından dolayı İsmail Kartal'ın ligin kalan bölümünde planlarını değiştirmesine neden olacak. İşte olası senaryolar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:32
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. İlk sırada yer alan Galatasaray'ın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 37'nci haftada rakibiyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya kadar hata yapmayarak şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürmeyi planlıyor.

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        Beşiktaş karşısında sakatlanarak 19'uncu dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklama ile milli oyuncunun ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini duyurdu.

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        Ligin geri bölümünde forma giyemeyecek olan Yüksek'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ise tedavi sürecine göre yetişebilme ihtimali mevcut. Yüksek'in kalan 4 maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı teknik direktör İsmail Kartal, kadrodaki değişim planlarını kafasında oluşturdu.

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        İLK PLAN BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ GİBİ

        İsmail Kartal'ın İsmail Yüksek'in sakatlığından dolayı kalan maçlarda uygulayacağı değişimler arasında en kuvvetli ihtimal, Beşiktaş maçında milli oyuncunun sakatlığının ardından ortaya çıkan formasyon. 8+3 kuralından dolayı Yüksek'in sakatlığının ardından sahada 2 Türk oyuncusu kalan Kartal, Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'yü alarak bu sayıyı tekrardan 3'e yükseltti.

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        Tecrübeli teknik adamın kalan haftalarda 3 Türk oyuncu oynatma kuralından dolayı Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'yü tercih etmesi, kalan iki Türk oyuncunun da her zaman olduğu gibi Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci olması bekleniyor.

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        B PLANI: MERT HAKAN YANDAŞ

        İsmail Kartal'ın ligin kalan bölümündeki planlarından birisi de Mert Hakan Yandaş'ı kullanmak üzerine kurulu. Sakatlığından dolayı son haftalarda forma giyemeyen ve Beşiktaş karşılaşmasının 88'inci dakikasında Sebastian Szymanski'nin yerine oyuna dahil olan Yandaş'ın fiziksel anlamda hazır hale gelmesi durumunda 11'de yer alma ihtimali yer alıyor.

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        Becao-Djiku arasındaki uyumu beğenen Kartal'ın bu ikiliyi bozmayıp 3'üncü Türk oyuncu olarak Mert Hakan Yandaş'ı 11'e yerleştirme ihtimali bulunuyor. Sezon başında yakaladığı form grafiği ile takımın galibiyet serisinde önemli pay sahibi olan ancak son haftalarda gösterdiği performansla sezon başındaki performansından uzak olan Sebastian Szymanski'nin bu durumda yedek kulübesine çekilme ihtimali oldukça yüksek.

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        CENGİZ ÜNDER'E İLK 11 UZAK

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli oyuncu Cengiz Ünder'in sezonun geri kalan bölümünde 11'de forma giymesi zor gözüküyor. Bu sezon Süper Lig'de 9 gol atmasına rağmen sezonun genelinde kendisinden beklenenen seviyeyi yakalayamayan Ünder, İrfan Can Kahveci'nin yakaladığı form grafiğinin ardından sezonun son haftalarında 11'den uzak kaldı. İsmail Kartal'ın sezonun geri kalan bölümünde de bir sakat ya da cezalı durumu olmadığı takdirde sol kanatta Dusan Tadic'e, sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci'ye forma vermeye devam etmesi bekleniyor.

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        SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULARIN FAZLALIĞI CAN SIKIYOR

        Sezonun en kritik 4 haftasına giren Fenerbahçe'de tam 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi ceza sınırında bulunuyor.

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        Sarı-lacivertli ekipte bu oyunculardan herhangi birisi Konyaspor deplasmanında kart görmesi halinde ligin 36'ncı haftasında iç sahada oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

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