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        Bodrum'da zehirlenen 2 köpek ile 2 kedi öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği belirtilen 2 köpek ile 2 kedi öldü, 3 köpek ise tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:20
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        Bodrum'da zehirlenen 2 köpek ile 2 kedi öldü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği belirtilen 2 köpek ile 2 kedi öldü, 3 köpek ise tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, dün Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Gizem Sümer, köpeğini ölü buldu. Köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğünü gören Sümer, bölgede başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceği ihtimaliyle evinin çevresinde inceleme yaptı. Bölgede, 1 köpek ile 2 kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğünü gören Sümer, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede zehirlendiği belirtilen 3 köpeğin daha belediye veterineri tarafından tedaviye alındığı bildirildi. Tedaviye alınan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kedi ve köpekleri, kim ya da kimlerin zehirlediğini tespit etmek için özel ekip kurdu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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