Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Pilotun seralarında topraksız tarımla üretilen çilekler ihraç ediliyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu uçağı pilotunun seralarında topraksız tarım yöntemiyle üretilen çilekler, yurt içi piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pilotun seralarında topraksız tarımla üretilen çilekler ihraç ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu uçağı pilotunun seralarında topraksız tarım yöntemiyle üretilen çilekler, yurt içi piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

        Pilot Kadrican Pehlivan, 3 yıl önce ilçede 4,5 dönüm serada topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştirmeye başladı.

        Ürün kalitesi ve talepten memnun kalan Pehlivan, serasını farklı mahallelerde 26 dönüme çıkardı ve 5 farklı türde çilek yetiştirdi.

        Seralarında ağırlıklı olarak kadınlara iş imkanı sunan Pehlivan, yetiştirdiği ürünleri iç piyasanın yanında ihracatçı firma aracılığıyla Kazakistan, Rusya, Dubai, Malezya ve Singapur'a gönderiyor.

        Pehlivan, AA muhabirine, son dönemde ağırlıklı olarak Malezya ve Singapur'a ürün yolladığını, iç pazara da zincir marketler, pazarcılar olmak üzere hemen her gün ürün verdiklerini söyledi.

        Seralarında 5 farklı sertifikalı çilek üretildiğini anlatan Pehlivan, "Hepsi değişik tatlarda ve alıcıları farklı. Şu anda günümüzde en iyi yöntem topraksız tarımla üretim. Ürünlerin kalitesi de çok iyi. Dünya çapında marketlerle yarışmak için bu şart. 10 dönümden 10 dönümlük ürün alırsınız ama bu alanda yapılan topraksız tarım sistemiyle ürün miktarı daha fazla oluyor. Piyasayı çok güzel besleyebiliyorsunuz." dedi.

        10'u sürekli, 30'u sezonluk 40 kişiye istihdam sağlayan Pehlivan, seralarda çalışanların ağırlıklı olarak bölgede yaşayan kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

        Bu sene iç piyasada çileğe çok talep olduğunu belirten Pehlivan, "Yurt dışına yıllık 30-50 ton arasında ürün gönderiyoruz. İç piyasada talep çok olunca iç piyasayı beslemek daha kolayımıza geliyor. Şu anda çilek satışımızda yurt içi, yurt dışından daha güzel." ifadelerini kullandı.

        İşletme Müdürü Burçin Sölömbaz ise seralarda kadın işçilerle toplanan çilekleri iç pazar ve yurt dışına göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sölömbaz, çilek pazarlamada önceliğinin Fethiye ve bölgedeki satıcılar olduğunu, çilek almaya gelen hiç kimseye "Hayır" dememeye çalıştıklarını anlattı.

        - "Modern işletmelerin çoğalması ilçemizin değerini artırıyor"

        Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş de ilçedeki yaklaşık 550 bin dekarlık alanın yüzde 51'inde sulu, yüzde 49'unda kuru olarak tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtti.

        Tarımsal alan ve ürün çeşitliliği açısından Muğla'da Seydikemer'in ön plana çıktığını kaydeden Gümüş, "Özellikle son zamanlarda içinde bulunduğumuz çilek serası gibi seralar yapılıyor. Şu anda ilçemizde yaklaşık 200 dekar çilek serası mevcut. Değişik yatırımlar ilçemize can katıyor, başka yatırıcıların da gelmesini sağlıyor. Yeni yatırımcılarımıza da oda olarak her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tür işletmeciler ilçemize geldiğinde çalışmak isteyenlere de bir kazanç kapısı oluyor. Bu gibi modern işletmelerin çoğalması ilçemizin değerini katbekat arttırıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!
        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Kartal yuvaya dönüyor!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!

        Benzer Haberler

        Bodrum'a bir hüzün bir sevinç
        Bodrum'a bir hüzün bir sevinç
        GÜNCELLEME - Muğla'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 4'ü ağır 14 kişi yara...
        GÜNCELLEME - Muğla'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 4'ü ağır 14 kişi yara...
        Bodrum'da, TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı
        Bodrum'da, TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı
        Bodrum Basketbol-Bursa Ant Spor maçının ardından
        Bodrum Basketbol-Bursa Ant Spor maçının ardından
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
        Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi