Pilotun seralarında topraksız tarımla üretilen çilekler ihraç ediliyor

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu uçağı pilotunun seralarında topraksız tarım yöntemiyle üretilen çilekler, yurt içi piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Pilot Kadrican Pehlivan, 3 yıl önce ilçede 4,5 dönüm serada topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştirmeye başladı.

Ürün kalitesi ve talepten memnun kalan Pehlivan, serasını farklı mahallelerde 26 dönüme çıkardı ve 5 farklı türde çilek yetiştirdi.

Seralarında ağırlıklı olarak kadınlara iş imkanı sunan Pehlivan, yetiştirdiği ürünleri iç piyasanın yanında ihracatçı firma aracılığıyla Kazakistan, Rusya, Dubai, Malezya ve Singapur'a gönderiyor.

Pehlivan, AA muhabirine, son dönemde ağırlıklı olarak Malezya ve Singapur'a ürün yolladığını, iç pazara da zincir marketler, pazarcılar olmak üzere hemen her gün ürün verdiklerini söyledi.

Seralarında 5 farklı sertifikalı çilek üretildiğini anlatan Pehlivan, "Hepsi değişik tatlarda ve alıcıları farklı. Şu anda günümüzde en iyi yöntem topraksız tarımla üretim. Ürünlerin kalitesi de çok iyi. Dünya çapında marketlerle yarışmak için bu şart. 10 dönümden 10 dönümlük ürün alırsınız ama bu alanda yapılan topraksız tarım sistemiyle ürün miktarı daha fazla oluyor. Piyasayı çok güzel besleyebiliyorsunuz." dedi.