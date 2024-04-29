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        Muğla'da iş yerine silahlı saldırı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Muhammet Bahçeyaka'ya ait inşaat malzemeleri satılan iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:50
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        Muğla'da iş yerine silahlı saldırı
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Muhammet Bahçeyaka'ya ait inşaat malzemeleri satılan iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, merkez ilçe Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. Bugün, sabah saatlerinde Muhammet Bahçeyaka'ya ait iş yerine gelen çalışanlar, camlardaki mermi izlerini görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerine tabancayla 7 el ateş edildiğini tespit etti. Bahçeyaka, polisteki ifadesinde, şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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