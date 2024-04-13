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        Muğla'da tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu

        Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:33 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:33
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        Muğla'da tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu
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        Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

        Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna geçti.

        Özel araçlarıyla yola çıkanlar, Muğla-Denizli, Muğla-Antalya ve Muğla-İzmir yol ayrımındaki Menteşe ilçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

        Polis ve jandarma ekiplerinin ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda gerekli önlemleri almasıyla trafik akışı sorunsuz sürüyor.

        Ekipler, kavşaklarda sürücülere gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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