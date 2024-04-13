Muğla'da tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu

Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna geçti.

Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

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