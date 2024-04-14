Marmaris'e 2024'ün ilk kruvaziyeri 490 yolcusuyla geldi

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Girit ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyerde ABD'li ve İngiliz 490 yolcu ile 360 personel bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.