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        Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:01
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        Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortaca açıklarında üç can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki aralarında çocukların da bulunduğu 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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