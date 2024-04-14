Muğla ve Antalya'da tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Antalya-Konya kara yolunda ise yoğunluğa karşı polis ve jandarma ekipleri, Akseki ilçesinde önlem aldı.

Bayram tatili için gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı, dönüş yolculuğuna geçti.

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