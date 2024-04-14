Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Paşalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, yayılmadan söndürüldü.
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