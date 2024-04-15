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        Fethiye'de çocuk şenliği başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilk kez düzenlenen "çocuk şenliği" törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:02
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        Fethiye'de çocuk şenliği başladı
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde ilk kez düzenlenen "çocuk şenliği" törenle başladı.

        Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinesinde Beşkaza Spor Salonu ve Sentetik Futbol Sahası’nda 2 gün sürecek spor temalı şenlikte futbol, voleybol, satranç ve flor curling turnuvaları yapılacak. Şenliğe, 21 okuldan 800 öğrenci katılıyor.

        Etkinliğe, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için spora ve sanata yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ertaş, tüm katılımcılara teşekkür etti.

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