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        Ramazan Bayramı tatilinde Babadağ'dan 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

        Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 53 kişi yamaç paraşütü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:58
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        Ramazan Bayramı tatilinde Babadağ'dan 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu
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        Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ’dan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 53 kişi yamaç paraşütü yaptı.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl, yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste heyecan yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

        Babadağ’dan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine, yoğun bir bayram tatili geçirdiklerini söyledi.

        Tatilde Babadağ'dan yerli misafirlerin yanı sıra özellikle Çin ve İngiliz uyruklu turistlerin de uçuş yaptığını anlatan Çıralı, şunları kaydetti:

        "Babadağ'dan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu. 2022 yılında 198 bin 724 olan yamaç paraşütü uçuş sayısı, geçen yıl yüzde 17 artarak tüm zamanların uçuş rekoru olan 233 bin 314 ulaşmıştı. Bu yıl 250-300 binli rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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