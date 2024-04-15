Ramazan Bayramı tatilinde Babadağ'dan 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ’dan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 53 kişi yamaç paraşütü yaptı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl, yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste heyecan yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Babadağ’dan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.