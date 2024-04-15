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        Okul Sporları Beyzbol Türkiye Şampiyonası Fethiye'de başladı

        Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:26 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:26
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        Okul Sporları Beyzbol Türkiye Şampiyonası Fethiye'de başladı
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        Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

        Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Ölüdeniz Futbol Sahası'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 ilden 34 takımda 612 sporcu katılıyor.

        Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, 5 gün sürecek mücadelelerin ardından şampiyonun belirleneceğini söyledi.

        Sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirten Yiğit, "Bu tür organizasyonlar aynı zamanda ilçemize turizm anlamında da katkı sağlıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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