Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

Muğla genelinde jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince, 1-15 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen 108 ayrı operasyonda 541 gram kubar esrar, 1 kilo 213 gram skunk, 31 gram metamfetamin, 21 gram kokain, 32 gram eroin, 396 sentetik hap, 2 gram kannobinoid, 12 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 10 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu ve 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı.

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