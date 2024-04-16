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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

        MUĞLA'dason 15 günde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:50
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
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        MUĞLA'dason 15 günde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Muğla genelinde jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince, 1-15 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen 108 ayrı operasyonda 541 gram kubar esrar, 1 kilo 213 gram skunk, 31 gram metamfetamin, 21 gram kokain, 32 gram eroin, 396 sentetik hap, 2 gram kannobinoid, 12 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 10 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu ve 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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