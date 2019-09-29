Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

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Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 10.50’de Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Akdeniz’deki depremin derinliği ise 108.80 kilometre olarak açıklandı.

MUĞLA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:02

YATSI 20:16

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