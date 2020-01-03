Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı

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- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Mandalya mevkisindeki tepelik bir bölgede, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, Çekek Yeri Tepesi'ne öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları jeneratör, iki hilti kırıcı, kazma, kürek ve balyoz da ele geçirildi.



MUĞLA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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