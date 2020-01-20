Başkan Gümüş’ten karne hediyesi lunapark bileti Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe’de yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak lunapark bileti dağıttı.

Yarıyıl tatili boyunca karnesini getiren öğrencilere lunapark bileti vereceklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir eğitimöğretim döneminin ardından çocuklarımız yarıyıl tatiline girdiler. Çocuklarımızın yarıyıl tatili boyunca bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve eğlenmelerini istiyoruz” dedi.

Çocukların karne sevincine ortak olan Başkan Gümüş, “Onlar bizim geleceğimiz. Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri çok önemli. Okuyacaklar, çalışacaklar öğretmen, doktor olacaklar, belediye başkanı olacaklar. Bu süreçte biz de her biri birbirinden değerli öğrencilerimizin hem eğitimlerine, hem de sosyal yaşantılarına katkı sağlamak için, tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

MUĞLA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.