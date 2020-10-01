Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum'un kıyıya yakın bazı mahallerinde hafif hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi'nin Bodrum açıklarında saat 14.05 sıralarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 48.84 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kıyıya 63 kilometre mesafedeki depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem, Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük, Peksimet ve Dereköy mahallerinde hafif hissedildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-01 14:58:49
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