Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum'un kıyıya yakın bazı mahallerinde hafif hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi'nin Bodrum açıklarında saat 14.05 sıralarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 48.84 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kıyıya 63 kilometre mesafedeki depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem, Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük, Peksimet ve Dereköy mahallerinde hafif hissedildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-01 14:58:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.