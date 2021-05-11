Datça'da makilik alanda yangın

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Palamutbükü Akçabük Koyu yakınlarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kuru otlar nedeniyle hızla yayılan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 4 arazöz ve 20 itfaiye görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürerken, yangın nedeniyle 1 dönümlük makilik alan ve 3 çam ağacı yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-05-11 22:16:38



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