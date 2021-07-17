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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi mekanda Candan Erçetin rüzgarı

İHA

Tarihi mekanda Candan Erçetin rüzgarı

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, açık havada konser hasretine Bodrum Antik Tiyatro’da son verdi.
Sevilen sanatçı Candan Erçetin Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Antik Tiyatro’da sahne aldı. Konserin açılışını ''Parçalandım'' şarkısı ile yapan güzel sanatçı, şarkı sonunda ''Son iki konserimizden biri, 1 yıl önce yine Bodrum'daydı. Ve bu süre içinde biz de parça parça olup dağıldık. Bu yüzden geceye ‘Parçalandım’ şarkısı ile başlamak istedik. Aslına bakarsanız bütün ülke ve dünya aynı ruh halini paylaştık. Geçen yılı hatırlayın, henüz aşı yoktu, daha ürkek bir hal içerisindeydik. Sizlere üzüntülü anları yeniden hatırlatmak istemiyorum. Kayıplarımız oldu, yitirdiklerimiz oldu. Lakin hayat devam ediyor. Elimizden geldiğince tamir edeceğiz elbet'' diyerek “Kırık Kalpler Durağı”nı seslendirdi.
Gelenek Bozulmadı
Konserinin ilk bölümünde siyah bir sahne kıyafeti tercih eden güzel sanatçı Candan Erçetin, konserinin ikinci bölümünde ise turuncu renkli bir kıyafet tercih etti. Geleneği bozmayarak muhteşem gecenin ikinci bölümünü çıplak ayakla tamamlayan Erçetin, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile büyük alkış aldı.
Pandemi’nin hemen öncesinde müzikseverlerle buluşturduğu ''İyi Ki'' şarkısının kendileri için bu dönemin hatırası olarak kaldığını da ifade eden başarılı sanatçı ''Artık canı gönülden İyi ki demek istiyoruz. Umarım bundan sonra geçireceğimiz tüm zamanlar bol müzikli, sağlıklı ve afiyetli olur.'' sözlerinden sonra bu özel eseri Bodrumlu müzikseverler için seslendirdi.
2 saat 20 dakika süren konserini Balkan ezgileri ile noktalayan Candan Erçetin, seyircilerin alkış ve tezahüratları eşliğinde sahneye geri dönerek Bodrum Antik Tiyatro'da iz bırakan bir finale imza attı.

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