Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (11)

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kemerköy Termik Santraline sıçrayan alevler nedeniyle Muğla´nın Milas ilçesinde vatandaşlar bölgeden uzaklaşmak için yola koyuldu. Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik amaçlı önlem aldığı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Ailesinin Ören Mahallesi'nde olduğunu anlatan vatandaşlardan Ramazan Kaan, "Evimizde oturuyorduk hiçbir şey yoktu. Annem ve babam o bölgede ama yanlarına gidemiyorum. Yardıma gitmek istiyorum bir şey yapamıyorum. Kenarda oturmaktan başka çarem yok. Telefonla ulaşamıyorum telefon hiçbir yerde çekmiyor" dedi.Hande NAYMAN/MUĞLA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN
2021-08-05 00:06:14
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