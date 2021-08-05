Alevler TRT vericilerine 500 metre yaklaştı Kavaklıdere yangınına müdahale sürüyor Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Kavaklıdere Göktepe’de bulunan TRT verici istasyonuna alevler 500 metre yaklaştı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine Aydın’dan sıçrayan orman yangını, Kavaklıdere ilçesinden de Menteşe ilçesine sirayet etti.

Göktepe dağı mevkiinde devam eden yangına havadan 3 helikopter müdahale ediyor. Bölgede Göktepe dağının zirvesinde bulunan TRT verici istasyonu ve Orman Yangın Kulesinin hemen alt bölümlerinde devam eden orman yangını verici istasyonuna kozalak fırlaması sonucu duvarlarda kısmi yanma meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.