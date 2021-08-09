Yangın riskini azaltmak amacıyla çevre temizliği yaptılar

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yangınların önlenebilmesi adına toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.



Belediye önünde bir araya gelen çevreye duyarlı vatandaşlar, görevliler ile birlikte ilçeye bağlı Dalyan, Sarıgerme, Ekşiliyurt ve Tepearası Mahallelerinde yangın riskine karşı çevre temizliği yaptı. Gönüllüler, cam şişeler ve cam kırıkları başta olmak üzere tüm çöpleri topladılar. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte torbalar dolusu çöp toplandı.

Çevre temizliği etkinliğinin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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