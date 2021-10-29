Menteşe’de Cumhuriyet coşkusu Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıldönümü Menteşe Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler ile coşkuyla kutlandı.

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Menteşe Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında değişik etkinlikler düzenleniyor.

Belediye tarafından düzenlenecek konser öncesi Fener ayalı gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları ile fener alayına katılan vatandaşlar ardından konseri izledi.

Konseri ailesiyle birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu buradaydı. Bir dizi toplu açılış ve temel atma töreni için ilçemize geldi. Bugün biz özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Atatürk’e ve O’nun kurduğu Cumhuriyet’e borçluyuz. Cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

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