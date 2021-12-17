Seydikemer’de muhtarlara KADES ve UYUMA Anlatıldı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Uyuşturucuyla Mücadele (UYUMA) Projesi'nin uygulamalarıyla ilgili mahalle muhtarları bilgilendirildi.



Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu ve Asayiş Şube Müdürü M. Vasfı Öztüzün’ün katılımı ile polis sorumluluk bölgesinde bulunan muhtarlara KADES ve UYUMA projelerinin tanıtımı yapıldı. Toplantıda, muhtarların mahalleleri hakkında şikayet ve talepleri de alındı.

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