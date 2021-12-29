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Ölü taklitti yapan Akdeniz foku görenleri şaşkına çevirdi

İHA

Ölü taklitti yapan Akdeniz foku görenleri şaşkına çevirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde hareketsiz halde duran Akdeniz fokunun ölü sanan balıkçı yanına yaklaştığında ölü takliti yaptığını anlayınca şok oldu.
Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkiinde kıyıya yakın bir mesafede balık avlayan bir gurup balıkçı deniz içerisinde hareket etmeden duran Akdeniz foku ile karşılaştı. Nesli tükenmekte olan ve koruma altında olan foku yanına yaklaşan balıkçı fokun hareket etmemesinden şüphelenerek deniz dibi kamerasıyla Akdeniz fokunu çekmeye başladı. Bir müddet foku inceleyen ve kayıt altına alan balıkçı fokun hareket ettiğini görünce bir anda şok oldu. Dakikalarca hareketsiz bir şekilde duran fok bir anda bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Görüntüleri çeken balıkçı ise normalde bu bölgede foklarla karşılaştıklarını ifade ederek “Biz balık tutarken uzaktan bizi izliyorlardı. İlk kez bu kadar yakınımızda gördük foku. Önce yaralı yada ölü zannettik yaklaşıp video çektik daha sonra hareket eden fok gözlerden kayboldu. Sağlık sorunu görülmüyordu, hiçbir yerinde yara yoktu. Ölü takliti yaptı sonrada gözden kayboldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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