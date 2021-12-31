Menteşe Belediye ekipleri yılbaşı görevlerinin başında Menteşe Belediyesi ekipleri vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı gecesi geçirmesi için 31 Aralık gecesi de görevleri başında olacaklar.

Menteşe Belediyesi ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları ve halktan gelecek çeşitli taleplere cevap verebilmek adına yılbaşı gecesinde de çalışmaya devam edecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “İmkânlarımız dâhilinde, hiç bir ayrım yapmadan vatandaşlarımız için hizmet üretmeye çalıştığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Yıl boyunca tüm personelimiz, halkımızın öneri ve isteklerine çözüm odaklı anlayışla cevap vermek için çalıştılar. Yılın son gününde yılbaşı gecesinde de personelimiz halkımızdan gelecek taleplere cevap vermek, halkımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışacak. Tüm halkımızın 2022 yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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