Güvercin hırsızı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ve Fethiye'de meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerlerinde güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan ekipler, şüphelinin C.K. (26) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin adresini tespit eden ekipler C.K.'yi takibe aldı. Şüpheli Seydikemer ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen güvercinlerle ilgilendiği sırada polis ekiplerini fark ederek kaçtı. Başka bir apartmanın çatısına çıkarak saklanan C.K. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki kontrollerde 14 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen C.K'nin ifadesi doğrultusunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheliden C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Ayrınca, yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet, güvercinler, mont ve kuş kafesi de sahiplerine teslim edildi.

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