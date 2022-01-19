Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş Muğla İl Jandarma ekiplerinin Ortaca ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda evinin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde evinin bir odasını özel düzenek kurarak uyuşturucu hammaddesi yetiştirdiği tespit edilen şüpheli jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesi kırsal Güzelyurt Mahallesinde T.A. isimli şüphelinin evinde özel düzenek kurarak uyuşturucu hammaddesi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler T.A. isimli şüphelinin oturduğu evine operasyon düzenledi.

Şüpheli T.A’ya ait iki evde yapılan aramada 228 gram skunk esrar maddesi, boyları 5110 santim arasında değişen 22 kök kenevir bitkisi, hint keneviri yetiştirmede kullanılan ışık sistemleri ve oda sıcaklığını ayarlayan termometre ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.A. ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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