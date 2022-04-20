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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi iyilikte yarışıyor

İHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçede yardıma muhtaç ailelere Ramazan Kolisi ve nakdi yardım kampanyası düzenledi.

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi iyilikte yarışıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçede yardıma muhtaç ailelere Ramazan Kolisi ve nakdi yardım kampanyası düzenledi.

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri toplum hizmeti çalışmaları çerçevesinde okulun öğretmen ve öğrencileri çevrede yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit ederek, ramazan kolisi ve nakti yardım kampanyası düzenlediler. Toplanan ramazan kolileri ve nakdi yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırırken, bu örnek davranış takdirle karşılandı.

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Behsat Ekici düzenlenen etkinlikle ilgili olarak “Okulumuz öğretmen ve öğrencileri paylaşmanın, yardımlaşmanın önemine vurgu yapmak ve Toplum Hizmeti Çalışmaları çerçevesinde yaşadığımız çevrede yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit ederek ramazan kolisi ve nakti yardım kampanyası başlattılar. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir”, “Tebessüm sadakadır” Hadisi Şeriflerini daha iyi idrak etmek adına çalışmalara başladığımız bu yolculukta öğrencilerimiz hazırlanan 25 koli malzeme ve nakdi yardımları kendi elleri ile yardıma ihtiyacı olan ailelere teslim ettiler. Bu süreçte sağ elin verdiğini sol el bilmemeli atasözümüzden ve Kuranı Kerim'de belirtildiği üzere “Yapılan yardımların gizliden yapılması sizler için daha hayırlıdır” kelamı da dikkate alınarak ailelerimize yardımlarımız ulaştırılmıştır. On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'ndaki güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek, çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olma yolunda attığımız küçük adımların ileride toplumda; iş insanı, doktor, öğretmen, mühendis olacak çocuklarımız için anlamlı olduğunu, İyilik yapmanın gönülleri fethettiğini bilmeleri noktasında önemsiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan Ayının ülkemize ve İslam Alemi’ne tüm güzellikleri getirmesini diliyor, sevgi ve saygılar sunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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