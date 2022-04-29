Bakan Kurum: Marmaris'imizi o eski hatırladığımız Marmaris'e getirebilmenin çabası içerisindeyiz (3)

METAN GAZI FACİASINDA ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ula ilçesindeki programının ardından Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi'nde, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye indikleri sırada, metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 2'si kardeş 4 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Kurum, taziye ziyaretinin ardından Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençler ile bir araya geldi. Gençler ile sohbet ettikten sonra basketbol oynayan Bakan Kurum, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı. (DHA)Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜNFırat AKAY
2022-04-29 01:53:21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.