Başkan Oktay’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Marmaris Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Oktay, “Zor koşullara rağmen daha yaşanabilir bir dünya için alın teri döken tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ülkelerin gelişmesinde, ekonomilerinin yapılanmasında büyük emeği bulunan işçi kardeşlerimizin, hak arayışlarının mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs; işçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığını aldığı, huzurla mutlulukla yaşadığı bir dünyaya katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

“Marmaris Belediyesi’nde emek veren herkesin bu güzel ilçe için akıttığı terin, gösterdiği gayretin farkındayız” diyen Oktay, “Bizim emekçilerimiz sadece rutin işlerini yapmıyor, bu güzel topraklar için alın teri döküyorlar. Geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangında, ardından meydana gelen sellerde, dolu yağışlarında, Marmaris tarihinde yaşanmayan kar yağışında gece gündüz demeden emek harcadılar. Marmaris için sevdiklerini bile günlerce görmeden çalıştılar. Bunun için ve gösterdikleri tüm çaba için yürekten teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Oktay sözlerini şöyle tamamladı; “Bizler Marmaris Belediyesi olarak büyük bir aileyiz, bir bütünüz. Hep birlikte Marmaris için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle emeğe ve insan haklarına saygılı bir gelecek umuduyla tüm işçi ve emekçilerin haklı mücadelesini selamlıyorum. Tüm zor koşullara rağmen daha yaşanabilir bir dünya için alın teri döken tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun”

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