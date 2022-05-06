Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi Bodrum’da korku dolu anlar

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bunalıma giren yabancı uyruklu genç, jiletle vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Bodrum’da ağabeyi ile birlikte bir otelde yaşadığı öğrenilen 27 yaşındaki Filistin uyruklu Diaa Misleh, bunalıma girdi. Atatürk Caddesi girişinde, vücudunun üst kısmındaki kıyafetleri çıkaran genç, kendisini jiletle kesmeye başladı. Vücudunun birçok yerini jiletle kesen gençten akan kanlar, kaldırımı adeta kırmızı renge boyadı. Yüzlerce kişinin gözü önünde yaşanan olayda kimi vatandaşlar gördükleri olay karşında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Etrafa bağırdığı görülen genç, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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