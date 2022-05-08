Köyceğiz’de orman yangınlarına broşürlü uyarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü, Döğüşbelen kontrol noktasında tatile gelen vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarıcı mesajların yer aldığı bilgilendirme broşürleri dağıttı.



Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Bölge Müdürlüklerine gönderilen broşürler vatandaşlara dağıtılıyor. Orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90’nının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, özellikle piknik ve mangal ateşi konusunda hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. İki farklı içerikte hazırlanan broşürlerin ön yüzlerinde, “Mangal, semaver ve kamp ateşimizi müsaade edilen yerlerde yakalım. Ormanlarımızı yangınlardan koruyalım”, “Semaver keyfimiz kederimiz olması”, “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” ibareleri bulunuyor. Yine broşürlerin ön yüzlerinde Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve Alo 112 Acil Çağrı Merkezi numaraları gibi bilgiler alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.