Kayıp balıkçı 4 gün sonra ölü olarak bulundu

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Marmaris İlçesinde 4 gün önce teknesi ile denize açılan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ isimli kayıp balıkçı, sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.



Olay, Çamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlı Mahalle iskelesinden 11 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde denize açılan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından bölgeye 1 helikopter, 1 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi yönlendirildi. 12 Mayıs Perşembe günü kayıp balıkçının teknesi Lacivert Koy açıklarında bir kayalığa çarpmış şekilde bulundu. Arama çalışmalarını sıklaştıran ekipler tarafından kayıp balıkçı Durmuş Bozdağ kaybolduktan 4 gün sonra bugün sabah saatlerinde Lacivert Koyu açıklarında denizde ölü olarak bulundu. Sahile çıkarılan Bozdağ'ın cansız bedeni önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna, ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.