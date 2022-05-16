Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı. Yangında 3 iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi üzerinde bulunan hediyelik eşya dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızlı bir şekilde büyüyen yangın, yan yana bulunan 3 dükkanı sardı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Ekipler, yangın noktasında soğutma çalışması yaptı.

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