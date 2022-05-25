Türk mutfağının yöresel ve sevilen lezzetleri Beçin Kalesi'nde tanıtıldı

Türkiye'nin zengin mutfak kültürünün tüm dünyaya tanıtılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde başlatılan ‘Türk Mutfağı Haftası’ Milas’ın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı etkinliklerle devam ediyor.



Tarihi Beçin Kalesi’nde gerçekleşen etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Aktaş, Mahir Kuzu, Türker Yurtsever, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Durmuş Tayfun Uslu, Müze Müdürü Mehmet Çelebi, İlçe Turizm Müdürlüğü görevlileri, Beçin Kalesi kazı çalışmaları Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş ve görevlileri, okul kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yöresel lezzetlerin yer aldığı etkinlikte ilk olarak Kafaca Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Program Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ve Diriliş dans gösterisi ile devam etti.



Gösterilerin sonrasında Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve protokol üyeleri, vatandaşlar ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmen, öğrencileri tarafından hazırlanan Türk Mutfağının eşsiz lezzetlerinin yer aldığı stantları ziyaret etti. Yöresel lezzetleri inceleyen ve yapılışı hakkında bilgiler alan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve protokol üyeleri Pembe Teyze ile birlikte sarma sardı. Etkinlikte Menteş Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerin el emeği hazırlamış oldukları ürünler de sergilendi.



Katılanlara keşkek, sarma, ekşili köfte, kabak tatlısı ve şerbet ikram edilen etkinlik, Şehit Murat İnce Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin okçuluk gösterisi ve protokolün ok atışı denemesi ile sona erdi.

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