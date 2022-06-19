Ortaca Festivali başlıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenecek Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali başlıyor. 1 hafta sürecek festivalde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.



25.kez düzenlenecek olan Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Saat 18.30’da kortej yürüyüşü ile başlayacak Festival 26 Haziran Pazar günü sona erecek.

Festival’de yerel sanatçı gruplarının yanı sıra, ünlü sanatçı ve gruplarda sahne alacak. Pazartesi günü Mehteran Gösterisi ve İrem Derici konseri’nin yer aldığı festivalin diğer günlerinde şu isimler sahne alacak; 21 Haziran Salı, Mesut Külahlı konseri ve Ömer Faruk Bostan konseri, 22 Haziran Çarşamba Resul Dindar konseri, 23 Haziran Perşembe Grup Türkü konseri ve Coverman konseri, 24 Haziran Cuma Saygın Şahin konseri, Elif Buse Doğan konseri, 25 Haziran Cumartesi, İlker Dinç konseri, Mustafa Yıldızdoğan konseri, 26 Haziran Pazar Hazan Yeşilli Konseri Spanist Viento, Simge Sağın konseri.

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