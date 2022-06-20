Bodrum’daki villada yangın paniği

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 kişinin bulunduğu villada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken büyük korku yaşayan ev sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.



Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi Palmiye Sokak üzerindeki 3 katlı bir villanın en üst katında mumdan yangın çıktı. O esnada alt katta kahvaltı yapan ikamet sakinleri yangını ilk etapta fark etmedi. Çevredeki vatandaşlarca fark edilen yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Villadaki 3 kişi yangını fark edip dışarı çıktı. Üst katı alevlere teslim olan eve itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İkamet sakinlerinden 2’si ise fenalaştı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı. Fenalaşan vatandaşlara 112 Acil Sağlık ekibi müdahalede bulundu. Mahalle sakinlerinin de destekleriyle yangını söndüren itfaiye, soğutma çalışması yaptı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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