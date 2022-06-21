Ortaca Turizm Festivali başladı

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 25.Tarım, Çevre ve Turizm Festivali başlarken, festivalin ilk gününde İrem Derici sahne aldı.



Bu yıl 25.cisi düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye binası yanından mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, festivalin düzenlendiği pazar yerinde sona erdi. Folklor ekibi ve mehteran takımın gösterisinin ardında festival alanında yer alan stantlar gezildi.



Yoğun bir katılımın olduğu 25.Tarım Çevre ve turizm festivalinin ilk gün final konserinde İrem Derici sahne aldı. Katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleşen konser havai fişek gösterisi ile son buldu.



Festival programına AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Kaymakam Adayı Ayşegül Yıldırım, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, protokol üyeleri , basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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