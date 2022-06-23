Büyükşehir Kadın Kooperatifleri ile işbirliğini sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında ‘Milas Bölgesindeki Zeytin Ağaçlarının Gençleştirilmesi ve Bakımı Projesi’ destekleme protokolü imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında Milas Bölgesindeki Zeytin Ağaçlarının Gençleştirilmesi ve Bakımı projesi destekleme protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Milas ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait 120 dönüm arazi içerisinde bulunan zeytinlikler, Anatolia Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte değerlendirilecek.

Uygulamalar ile zeytinliklerin bakımlı ve daha verimli hale gelmesi sağlanacak

Protokol ile mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait zeytinliklerde zeytin ağaçları dibinde çıkan delice sürgünlerin temizlenip bölgeye uygun budama işlemleri ve yaşlı zeytin ağaçların gençleştirilmesi yapılarak verim arttırılacak.

Zeytinliklerde zeytin ağaçlarının budama, bakım, hasat, gübreleme gibi işlemleri ile zeytinlerin toplaması, sıkılması, şişelenmesi, ürün haline dönüştürülmesi ve pazarlaması kooperatif tarafından yapılacak. Bu işlemlerin yürütülmesinde de Büyükşehir Belediyesince görevlendirilecek personel tarafından takibi yapılacak. Yapılacak uygulamalar ile atıl durumda olan ve bakımı yapılmadığı için yıllar içinde ürün vermez hale gelen zeytinliklerin bakımlı, daha verimli hale gelmesi sağlanacak. Ayrıca her hasat döneminde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş teknik komisyon tarafından belirlenen miktar/oranda zeytinyağı belediyeye bedelsiz olarak teslim edilecek.

Başkan Gürün, “Kadın kooperatifleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Kadınların üretime katılması ve ekonomik özgürlükleri sağlamalarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kadın kooperatifleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Gürün, “Destekleme protokolü çerçevesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan, temizliği ve üretimiyle çok aktif hale getiremediğimiz zeytinlik alanlarımızı kooperatifimize tahsis ettik. Uzman arkadaşlarımız, zeytinliklerin temizliği, bakımının yapılması ve üretiminin daha da yükselmesi için neler yapılması ile gerektiği konusunda birlikte yol alacağız. Kooperatifimizin daha önce üretmiş oldukları memecik zeytininden usule uygun olarak üretilmiş olan zeytinyağından birincilik ödülü aldı. Kadın Kooperatifimiz ile daha güzel ve geniş bir şekilde yolumuza kol kola devam edeceğiz” dedi.

Kooperatifin 15 kadın üyesi bulunuyor

Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 2020 yılında kuruldu. “Anatolie” kooperatif markası ile çalışmalarına devam eden kooperatifin 15 kadın ortağı bulunuyor. Kooperatifin Milas Ziraat Odası binasında, Adabükü, Ören ve Güllükte satış noktaları mevcut.

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