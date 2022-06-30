Menteşe Belediye tiyatrosu yaz oyunlarına başladı

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından yaz oyunları çerçevesinde hazırlanan ‘Neşeli Orman’ adlı müzikli çocuk oyunu, TOKİ’de ve Yeşilyurt Mahallelerinde çocuklarla buluştu.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Neşeli Orman’ adlı müzikli çocuk oyununu beğeniyle izleyen çocuklar; oyun sırasında çalan birbirinden hareketli şarkılar ile de gönüllerince dans ederek eğlendiler.

Tiyatroyu çocuklar ve aileler ile birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş “Geçtiğimiz hafta okulların kapanması üzerine Menteşe Belediyesi olarak kent merkezinin yanı sıra kırsaldaki çocuklarımızın da yaz tatillerini daha kaliteli ve keyifli geçirmelerini sağlamak adına tiyatro oyunlarımızı merkezimiz dışındaki mahallelerimize taşıdık. Oyunumuza çocukların yoğun ilgisi, oyun boyunca eğlenmeleri, dans ederek keyifli zaman geçirmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Yaz oyunlarımıza kırsal mahallelerimizde devam ederek buradaki çocuklarımızın da tiyatro ile buluşmalarını sağlayacağız” dedi.

Tiyatro gösterimi boyunca Menteşe Belediye ikram aracı ile çocuklara meyve suyu ve kek ikram edildi.

‘Neşeli Orman’ adlı müzikli çocuk tiyatrosu; 20 Temmuz Çarşamba Menteşe Evleri Kent Park’ta, 3 Ağustos Çarşamba Bayır Cumhuriyet Meydanı’nda, 16 Ağustos Salı Kışla Parkı’nda, 31 Ağustos Çarşamba Akçaova pazar yerinde, 7 Eylül Çarşamba 20.30’da Nâzım Hikmet Parkı’nda çocuklarla buluşacak.

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