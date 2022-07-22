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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da teknik lise öğrencileri, yurt dışında staj uygulamasına katıldı

İHA

Muğla'da teknik lise öğrencileri, yurt dışında staj uygulamasına katıldı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Erasmus+ KA102 Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda Projesi” ile meslek liseli öğrenciler, yurt dışında staj uygulamalarına katılarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanında Avrupa işgücü piyasasını tanıma imkanı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimince, “Erasmus+ KA102 Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda Projesinde öğrenciler Hollanda, Macaristan ve Çekya’da yiyecek içecek hizmetleri alanı servis dalında staj yaptı. Yedi okulun katıldığı bu uygulamada, Bodrum Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fethiye Şefika Pekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Marmaris İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yurtdışı hareketliliğine katılan 35 öğrenci, öğretmenlerinin refakatinde 21 gün süren yurtdışı stajıyla Avrupa işgücü piyasasını ve yiyecek içecek hizmetleri servis alanında iyi uygulamaları yerinde görme imkanı buldu.

Erasmus+ programında KA102 Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda Projesi ile uluslararası ortaklıklar sayesinde teknolojinin, deneyimlerin ve yenilikçi anlayışların kurumlar arasında transferi, öğrencilerin mezun olduktan sonra da gerek ulusal gerekse uluslararası firmalarda istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Turizm sektörüne nitelikli iş gücü ve insan kaynağının kazandırılmasında mesleki eğitimin yanında işgücü piyasası aktörleri ile işbirliğinin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay “Turizm cenneti olan Muğla’mızda sürekli gelişen ve büyüyen turizm sektörüne, mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip nitelikli, vizyon sahibi öğrenciler yetiştirme çabasındayız. Öğrencilerimizin istihdam edilmelerinde önemli rol oynayacak ve onlar için olumlu bir kariyer basamağı olacak Erasmus+ KA102 projemiz de bu çabamızın bir yansıması. Bu proje yurt dışında deneyim kazanan öğrencilerimize, kişisel ve mesleki gelişim fırsatları sunarken Avrupa işgücü piyasasını da yakından tanıma imkanı sağladı. Eğitimler sonunda okullarına dönen öğrencilerimiz, öğretmenlerinin rehberliğinde tüm eğitim çıktılarını, arkadaşları ile paylaşarak projenin yaygınlaşmasına ön ayak oldular. Mesleki eğitim sistemi içinde yetişen ve alan hakimiyeti olan gençlerimizin turizm sektöre üst düzey katkı sağlayacaklarına gönülden inanıyorum” dedi.

20222023 eğitim öğretim yılında “Erasmus+ KA102 Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda Projesi” Avrupa’nın en heyecan verici öğrenme topluluğu olan eTwinning platformunun içinde yer alarak il genelinde yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim veren mesleki teknik liselerinde yaygınlaştırma faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. 31 Aralık 2020’de başlayan ve uygulama süresi 24 ayı içeren proje 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sona eriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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