Muğla'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Çamköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. 4 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas FIRAT AKAY

2022-07-24 21:10:17



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